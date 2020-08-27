عثر عليها فى ضريح وسط المقابر.. إيداع رضيعة حضانة مستشفى الوقف بقنا

قررت النيابة العامة بقنا، إيداع طفلة حديثة الولادة، بحضانة مستشفى الوقف المركزى، لحين توفير المكان اللازم لها.





جاء ذلك على خلفية عثور مواطن بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، على الطفلة حديثة الولادة، داخل مقام الشيخ شورى بوسط المدافن.





فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها، لكشف ملابسات الواقعة و هوية الطفلة التى كادت تلفظ أنفاسها الأخيرة وحيدة داخل المقابر.





كما تم إخطار مديرية التضامن الاجتماعي، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الطفلة، والتنسيق مع دور الرعاية بالمحافظة.





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وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الوقف، منذ أيام، يفيد بالعثور على طفلة رضيعة داخل المقابر، فتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بايداعها حضانة المستشفى.