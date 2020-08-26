AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 182 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية في قنا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:52 م
لحوم بلدية مذبوحة
لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر
Advertisements
يوسف رجب

شنّت إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بقنا، بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة على محلات الجزارة بدائرة مركز أبوتشت تمكنت خلالها من ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة.


وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحملة ضبطت ١٨٢ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالمخالفة لإجراءات الذبح.

‫وأضاف الداودى، أنه تم خلال هذه الحملات تحرير محضريّن للمخالفين وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و أكد محافظ قنا، أنه لن يسمح بأى تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى فى أى سلع أو منتجات يتداولها المواطنون.


ووجّه محافظ قنا، باستمرار ‬عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم و محلات البقالة و السوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي و آمن للمواطنين.


اقرأ أيضًا :


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 30 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بقفط

محافظ قنا: ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودواجن مجمدة غير صالحة

ضبط 650 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة

معها أختام مزورة.. ضبط 630 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بقنا

قبل العيد..ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية فى حملات تموينية بالشرقية

قبيل عيد الأضحى..تحرير 46 محضرا خلال حملات على الأسواق والمجازر في البحيرة

ترشيحاتنا

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

مفاجأة.. 75% من الأملاح ليست بسبب تناول الملح

قطار العياط يدهس سيدة وطفلتها أثناء عبورهما المزلقان

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

حقيقة عودة الطيران الدولي إلى مطارات السعودية

هشام حنفي يكشف كواليس الاستغناء عن ابنه من ناشئي الأهلي

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. عادات يومية خاطئة تصيبك بنزلات البرد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أهمها لمرضى السكر.. تعرف على فوائد الشيح الصحية