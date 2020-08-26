ضبط 182 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية في قنا

شنّت إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بقنا، بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة على محلات الجزارة بدائرة مركز أبوتشت تمكنت خلالها من ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة.





وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحملة ضبطت ١٨٢ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالمخالفة لإجراءات الذبح .

‫وأضاف الداودى، أنه تم خلال هذه الحملات تحرير محضريّن للمخالفين وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و أكد محافظ قنا، أنه لن يسمح بأى تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى فى أى سلع أو منتجات يتداولها المواطنون.





ووجّه محافظ قنا، باستمرار ‬عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم و محلات البقالة و السوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي و آمن للمواطنين.





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