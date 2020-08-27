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تعليم

مكاتب التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس تستقبل 2350 طالبا بالمرحلة الأولي للقبول بالجامعات

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:36 م
تنسيق الجامعات أرشفية
تنسيق الجامعات "أرشفية "
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حسام الفقي
شهدت مكاتب التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس توافد طلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١  وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة برئاسة د. محمود المتينى رئيس الجامعة، واشراف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك للحفاظ على سلامة وامان الطلاب اثناء تسجيل رغباتهم. 

استقبلت مكاتب التنسيق الالكتروني بالجامعة ما يقرب من 2350 طالبا وطالبة طوال أيام تنسيق المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات ،  فاستقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب 837 طالبا وطالبة، بينما توافد ما يقرب من  486 طالبا وطالبة على معامل كلية كلية الهندسة ، 634 طالبا وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم عبر معامل كلية الحاسبات والمعلومات ، وشهدت كلية البنات توافد 205 طلاب وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها ، بينما استقبلت معامل  التنسيق الالكتروني بكلية الزراعة توافد 188 طالبا وطالبة.

ومن المقرر أن تعلن نتائج المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات خلال 3 أيام من إغلاق باب التقدم اليوم مع  إعلان موعد بداية المرحلة الثانية والحدود الدنيا للقبول بها. 

كانت جامعة عين شمس جهزت ١٣ معمل حاسب آلي  لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع  حيث تم تخصيص  مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع  الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

واتخذت مقرات التنسيق الالكتروني بالجامعة الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان حسن سير اعمال التنسيق كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم بالإضافة إلى تخصيص أماكن للانتظار للطلاب وأولياء أمورهم.
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