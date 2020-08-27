لراغبي الدراسة بالخارج.. تقدم لمنح التعليم العالي بعدد من الدول

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد من المنح مختلف الدول لبعض التخصصات موضحة تفاصيل التقديم لهذه المنح وكيفية الالتحاق بها.





حيث أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى نيقوسيا والمتضمن تخصيص 15 منحة دراسية للعام الدراسى 2020/2021 من مؤسسة Arhansios Ktorides وشركه Euro- Africa .





ولمزيد من التفاصيل وشروط التقدم وكيفية التقدم والتخصصات المتاحة يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى الموضح بعد :ـ

https://www.ktoridesfoundation.org/

علما بأن آخر موعد للتقدم هو : 30/10/2020

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح





كان المكتب الثقافى المصرى بروما قد أعلن عن فتح باب التقدم للمنح المقدمة من جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA ببيزا بايطاليا للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الاكاديمى 2020/2021







ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى :

https://www.sns.it/en/admisions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses

https://normalenews.sns.it/call-for-admission-to-the-postgraduate-course-for-the-2020-202176-places

علما بان الاداره المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات لهذه المنح



بينما افاد المكتب الثقافى المصرى بالصين جامعة بكين تقدم منحًا للطلاب المصريين للدراسه بكلية الطب بالجامعة وكذلك الكليات الاخرى ويمكن للمتقدمين لهذه المنح التسجيل على المواقع الالكترونيه التاليه:ـ

http://www.isd.pku.edu.cn/HOME.htm

www.isd.pku.edu.cn/HOME/SCHOLARSHIP/General_Information.htm

http://www.isd.pku.edu.cn/index.htm

http://oic.bjmu.edu.cn/english/index.htm

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح



بينما أعلنت مؤخرا سفارة الهند بالقاهرة بأن المجلس الهندى للعلاقات الثقافية ICCR يقدم منحًا للدراسة بالهند للعام الدراسى 2020/2021 للمرحلة الجامعية ـ مرحلة الدراسات العليا ومقررات دراسية للدكتوراه فى الجامعات والمعاهد الهندية.



ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح يمكن الرجوع الى الموقع الالكترونى الموضح بعد:



http://a2ascholarships.iccr.gov.in/



علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح



