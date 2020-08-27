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أخبار العالم

أعلى حصيلة يومية.. فرنسا تسجل 6111 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:05 م
فرنسا تسجل 6111 إصابة
فرنسا تسجل 6111 إصابة جديدة بـ كورونا
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رويترز
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا مقارنة بالرقم السابق 5429، إذ يعد أعلى حصيلة منذ أوائل مايو، وتخفيف الإغلاق.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء إلى 259698 حالة.

وأضافت أن 4535 مريضا مصابين بـ"COVID-19" يقيمون حاليا في المستشفى، بما في ذلك 381 مريضا في وحدات العناية المركزة.

ومنذ بداية الوباء توفي 30576 شخصا بسبب كورونا، بزيادة 32 عن يوم الثلاثاء، علما أن السلطات لم تصدر إحصاءات عن الوضع في المستشفيات والوفيات يوم الأربعاء.
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