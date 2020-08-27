قبل ما تشتري.. عيوب ومميزات هوندا سيفيك

وتصل سعة وقود السيارة 47 لترا ، وتعمل ببنزين 92 للحفاظ على جودة محرك السيارة، كما يتم وضع البنزين إلكترونيا.









تعتبر سيارة هوندا سيفك من أفضل السيارات التي أنتجتها شركة هوندا اليابانية، كما أنها تتمتع بعدد من الإمكانات التي تميزها عن غيرها من السيارات وفي هذا التقرير نقدم لك أبرز عيوب ومميزات سيارة هوندا سيفك قبل أن تفكر في شرائها.تتميز السيارة عن غيرها من السيارات بالكفاءة والراحة، فهي تحتوي على محرك تيربو 2000 سي سي ، ويحتوي المحرك على 4 إسطوانات و16 صبابة، وتبلغ قوة المحرك على 6 سرعات أوتوماتيك.كما تحتوي السيارة على تكييف ذات جودة عالية، جاءت السيارة مزودة بمرايات جانبية كهربائية، وتوجد فتحة كبيرة بالسقف تعمل كهربائيا.وعلى الجانب الآخر فيوجد بها العديد من العيوب أن بعض العملاء يرون أن سعر السيارة مرتفع جدا مقارنة بنفس مواصفاتها مع سيارة أخرى كما أن قطع غيارها معقدة وغير متوفرة.