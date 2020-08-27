نتفليكس تعلن عن موعد عرض المسلسل الإماراتي"المنصة"

طرحت منصة نتفليكس العالمية الاعلان التشويقي لمسلسل المنصة والذي سيبدأ عرضه يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل.





وتخوض الدراما الإماراتية عبر المسلسل المنتظر نقلة نوعية ومختلفة إذ يعد أول عرض عالمي لمسلسل إماراتي وعربي عبر منصة نتفليكس، وتدور قصته في فلك حرب المعلومات وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر في الزمن المعاصر.





ومن المقرر بدء عرضه على شبكة نتفليكس تزامنا مع عرضه على تلفزيون أبوظبي، والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج.





ويجمع المسلسل توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج وأميركا، مرتكزة على النجوم: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، خالد القيش ومعتصم النهار وسامر إسماعيل، والنجوم سلوم حداد وأحمد الجسمي وسمر سامي، شادي الصفدي ولين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وغانم الزرلي، ومشاركة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة، كما يشهد المسلسل ظهور خاص للممثل الأمريكي العالمي دان كين، المعروف بتقديمه شخصية سوبرمان في المسلسل الأمريكي الشهير "لويس وكلارك".



