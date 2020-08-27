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تامر أمين: أحمد فتحى مستمر فى الأهلى وتراجع عن الانتقال لـ بيراميدز

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:35 م
أحمد فتحى
أحمد فتحى
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البهى عمرو

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تحدث فى حلقة سابقة عن بقاء أحمد فتحى نجم الأهلى، فى القلعة الحمراء بعد الاتفاق مع فريق بيراميدز. 

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن أحمد فتحى شارك فى مباراة أمس أمام الجونة وشاهد إحراز الهدف فى الدقيقة الـ 90+.

ولفت تامر أمين، إلى أن هناك لقطة قام بها أحمد فتحى خلال لقاء الجونة أمس تؤكد بقاء أحمد فتحى فى النادي الأهلي 90%.

وأوضح تامر أمين أن أحمد فتحى نشر اليوم صورة تجمعه بالحارس محمد الشناوي وكتب عليها: "الأهلى فى أعماق قلبي".

وأشار تامر أمين إلى أن، أحمد فتحى يغازل مشجعى النادي الأهلي بهذه الصورة، وهذه الصورة تؤكد هذا الكلام.

وتابع تامر أمين أن أحمد فتحى يريد مساندة جماهير الأهلي، ولذلك قام بنشر هذه الصورة.
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