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برلمان

برلماني: مجلس النواب حقق إنجازات كبيرة بفضل التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:34 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد النائب د هشام مجدى عضو مجلس النواب، أن الإنجازات الكبيرة التي قام بها البرلمان ما كانت لتتحقق  لولا كل التناغم  والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية وفي ظل برنامج  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وبمناسبة انقضاء دور الانعقاد الخامس قدم النائب هشام مجدي كشف حساب لأهالي دائرته على انجازاته في دور الانعقاد الخامس، وقال في الكشف " إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات التي بتمويل حكومي بعد إدراجها في خطط عاجلة وتوفير اعتمادات مالية لها كما أن هناك العديد من المنشآت التي تم تنفيذها بالمشاركة في التمويل جزء منها حكومي والآخر مشاركة مجتمعية.

وأضاف في كشف الحساب" تم الموافقة وزارة الدفاع على تخصيص مساحة 7893.46 متر مربع لإنشاء مركز شباب عزبة مطيريد مركز ناصر بالاضافة لتوفير عدد 3000 كشاف ليد من القوات المسلحة لإنارة شوارع قرى (دلاص - طنسا الملق - طحابوش - كفر الجزيرة - بهبشين - البرج -كوم أبو خلاد - دنديل - دير العذراء مريم بالحمام).

وقال" هذا بالإضافة إلى رصف وإعادة رصف 80% من طرق المدينة والقرى ورفع أسلاك الضغط العالي التي تهدد حياة المواطنين وكذلك تأمين المحولات ورفع قدرتها وحل مشاكل الري في معظم قرى مركز ناصر بالصيانة والتطهير للترع وكذلك إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لرفع جودة الأراضي الزراعية.

وأَضاف في الكشف أنه تم انهاء اجراءات وطرح العديد من المدارس لحل أزمة التكدس وفرش العديد من مساجد مركز ناصر وتنفيذ ٢٠ رحلة عمرة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والأهالي وجار إنهاء إجراءات تخصيص وبناء مكتب بريد قرية الحرجة بالجهود الذاتية و اشار أيضا إلى أنه تم إعفاء الأهالي بقرية الحرجة من رسوم ومقايسات الوصلات المنزلية للصرف الصحي.
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