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رياضة

60 دقيقة.. دفاعات المقاولون تمنع الزمالك من إدراك التعادل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:33 م
الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 60  دقيقة من مباراة الأول التي تقام بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب بتقدم ذئاب الجبل بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

أنقذ محمد ابو جبل حارس مرمى الفزيق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرماه من هدف لصالح المقاولون العرب في الدقيقة الأولى. 

مرر أمير عابد كرة عرضية من الجبهة اليمنى للمقاولون العرب، ليلتقطها سيف الدين الجزيري ويسدد كرة صاروخك هلال ارتباك دفاع الزمالك ولكن ابوجبل كان لها بالمرصاد وتصدى لها ببراعة.

تعرض حازم امام لاعب الجبهة اليمنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للاصابة في الدقيقة السابعة من عمر مباراة المقاولون العرب.

وأمر حكم المباراة بايقاف اللعب من أجل تلقي اللاعب العلاج، وبالفعل تبين اصابة حازم امام.

تمكن الفريق الأول للمقاولون العرب من التقدم بالهدف الاول على منافسه الزمالك في الدقيقة الثالثة عشر من المباراة.

سجل لويس ادوارد لاعب المقاولون العرب الهدف الأول عن طريق مراوغة رائعة بعد تسلمه الكرك من امير عابد الذي مرر له الكرة بينيه من فوق اللاعبين وأسكنها الشباك.

ولم يتمكن هجوم نادي الزمالك، من المرور والتوغل بين دفاعات المقاولون العرب طوال النصف ساعة الأولى، بسبب تنظيم صفوف ذئاب الجبل القوي.

تسبب اشرف بن شرقي نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في طرد فادي نجاح لاعب المقاولون العرب.

حاول فادي نجاح لاعب المقاولون العرب أن يمر من بن شرقي في منطقة جزاء ذئاب الجبل، ولكن بالعقل الاحترافي تمكن بن شرقي من اقتناص الكرة ومراوغة فادي ولكن فادي اعترضه. 

وصافرة الحكم هي الفاصلة، حيث قرر حكم المباراة احتساب ركلة حرة مباشرة من امام منطقة الجزاء، وطرد فادي نجاح مباشر دون انذار. 

الشوط الثاني

اجرى المقاولون العرب تبديلين في بداية الشوط الثاني، لدعم صفوفه الدفاعية بعد طرد فادي نجاح في شوط المباراة الأول.

ونظم المقاولون العرب صفوفه الدفاعية لغلق كل الطرق المؤدية لمرمى محمد أبو السعود حارس مرمى ذئاب الجبل.

وبالفعل حاول الزمالك اختراق دفاعات المقاولون، ولكنه لم يتمكن من ذلك، واستمر اللقاء بالنتيجة 1-0 للمقاولون حتى الدقيقة 60.

وأجرى الزمالك تبديلين بخروج فرجاني ساسي واوباما، ونزول كابونجو كاسونجو ومحمد اوناجم لدعم صفوفه الهجومية. 
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