فورين بوليسي تؤكد تجميد جزء من المساعدات الأمريكية بسبب إفسادها مفاوضات سد النهضة.. أفريكا انتليجنس: أديس أبابا تتمنى خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية لتماطل في توقيع اتفاق ملزم.. وقطر تدعم آبي أحمد

* فورين بوليسي: تجميد 130 مليون دولار مساعدات أمريكية لأديس أبابا بسبب التدليس في مفاوضات سد النهضة
أفريكا انتليجنس:
* إثيوبيا تماطل في المفاوضات أملا في خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية
إيرينا تسوكرمان:
* قطر ساهمت بشكل أساسي في تعقيد عملية التفاوض حول سد النهضة في محاولة لزعزعة استقرار مصر
* الدوحة تقوم بــ مكايدات ردًا على المقاطعة التي فرضها الرباعي العربي عليها بسبب رعايتها للإرهاب
* إثيوبيا نفذت خطوات أعدتها قطر لإغراء مصر للوقوع في فخ المواجهة العسكرية
وافق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على خطة لوقف بعض المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب التوسط في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
ووفقا لمجلة فورين بوليسي الأمريكية التي نقلت عن مسئولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس فإن هذا القرار قد يؤثر على مساعدات الولايات المتحدة إلى إثيوبيا والتي تقدر بـ 130 مليون دولار.
وقال المسئولون إن الولايات المتحدة لم تحدد بعد المبلغ المقرر حذفه من المساعدات المقدمة إلى إثيوبيا، وسط توقعات بأن يقل المبلغ عن 130 مليون دولار.
وأضاف المسئولون أن البرامج ستتأثر من هذا الخفض هي المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكري وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل المساعدة الإنمائية الأوسع.
وتهدف هذه الخطوة إلى محاولات حل المشاكل العالقة بين بين إثيوبيا والدول الأخرى التي تعتمد على مجرى نهر النيل والتي عارضت بناء مشروع السد الضخم المسمى سد النهضة.
ومن جانبه أكد وزير الري الأسبق، د.محمد نصر علام، أن تقدم مصر بشكوى الى الاتحاد الأفريقى رفضا لقيام أثيوبيا منفردة بملء المرحلة الأولى من سد النهضة، واحتجاجا على المقترح الأثيوبى لاتفاق جزئي لملء السد بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأفريقى، خطوة ضرورية وموفقة حتى وإن تأخرت قليلا.
وتابع علام على صفحته على موقع فيسبوك أنه ونظرا لأهمية المرحلة والحاجة الكبيرة لسرعة القرار وردود الأفعال فإنه يتمنى أن يتولى الرئيس السيسى رئاسة اللجنة العليا لمياه النيل حتى تنقشع هذه الغمة بإذن الله تعالى.
من جانبه قال موقع "أفريكا إنتليجنس" Africa Intelligence، المتخصص في أخبار أجهزة الاستخبارات حول العالم، إنه ومع استمرار مفاوضات إثيوبيا مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، فإن آبيي أحمد، رئيس الحكومة الإثيوبية يأمل في خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للماراثون الرئاسي المقبل، واصفا إياه بــ حليف القاهرة.
وتابع الموقع في مقاله، أنه حال استمرار ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فعلى إثيوبيا أن تحاول تطويع إدارة ترامب للموافقة على أطماعها في مياه النيل، مشيرا إلى أن سفير أديس أبابا في واشنطن، فيتسوم أريجا جيبركيدان، قد اختار جمهوريًا قويًا لتعزيز موقف إثيوبيا داخل الإدارة الأمريكية تجاه سد النهضة، وهو كريج بوركهاردت، المحامي المكلف بالدفاع عن وجهة نظر رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد بأن سد النهضة يجب أن يتم ملؤه بموافقة مصر أو بدونها، وهذا المحامي معروف بأنه مؤيد مخلص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد ترأس سابقًا جمعية المحامين الوطنيين الجمهوريين وأعطي الكثير من النصائح لفريق حملة ترامب قبل انتخابات 2016.
والمحامي كريج هو من سيعمل على تكوين لوبي جديد لصالح إثيوبيا، وحاليًا هو شريك مع مكتب بارنز وثورنبرج للعلاقات العامة، قد أقام علاقات قوية مع الإدارة الجمهورية الأمريكية السابقة أيضًا، وفي عام 2003 ، عين جورج دبليو بوش بوركهاردت مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة الأمريكية، قبل أن يتولى دورًا مشابهًا في مكتب الصناعة والأمن.
ويعتمد السفير الإثيوبي على شبكات علاقات بوركهاردت في البيت الأبيض للحصول على دعم حول سد النهضة وعدم فرض عقوبات شديدة على الجانب الإثيوبي، إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
وتتهم إثيوبيا إدارة ترامب بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحرص رئيس الوزراء الإثيوبي على النجاة من فرض عقوبات على بلاده وإغلاق هذه المسألة في أقرب وقت ممكن، ولم يمنح بوركهاردت سوى ثلاثة أشهر لكسب ود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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ومن جانبها كشفت الكاتبة والمحامية الأمريكية، والناشطة في مجال حقوق الإنسان "إيرينا تسوكرمان" كيف أن دويلة قطر ساهمت بشكل أساسي في تعقيد عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، في محاولة منها لزعزعة استقرار مصر، مبينة كيف أنه وبسبب عوامل سياسية عديدة جلبت الدوحة، أزمة الخليج إلى أروقة أفريقيا، حيث تدفع بشكل أساسي الحكومة الإثيوبية لتقديم مطالب متناقضة خلال المفاوضات، وتبني خطاب هجومي ضد مصر، معتبرة أنها مطية لــ قطر تحركها كيفما تشاء.
وأضافت الكاتبة في مقال لها حول "دور دويلة قطر في نشر نظريات المؤامرة حول دور إسرائيلي مزعوم في أزمة سد النهضة" أن الدوحة تقوم بتلك المكايدات ردًا على المقاطعة التي فرضها الرباعي العربي عليها بسبب رعايتها للإرهاب في المنطقة. ويخدم هذا النوع من التدخل أجندة السياسة الخارجية القطرية، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول المعادية لأتباعها من المتأسلمين، كالإخوان المسلمين، وتعزيز نفوذها كلاعب فاعل في الشؤون الإقليمية.
وقالت الكاتبة إيرينا تسوكرمان إن قطر نتيجة لذلك، تدفع بإثيوبيا لتقديم تعليقات استفزازية واتخاذ خطوات يبدو أنها معدة لإغراء مصر للوقوع في فخ المواجهة العسكرية، ربما شيء على غرار هجوم جوي على موقع بناء السد.
وشددت على ما تقوم به قطر من تكثيف للهجمات الإعلامية الشعبية من قبل منصات الإخوان المسلمين والجزيرة، والتي تهدف إلى دفع الشارع المصري إلى المطالبة بحلول جذرية. وبالمثل، حاولت قطر في الماضي تصعيد التوترات بين مصر والسودان من خلال نشر أخبار مكذوبة عن مصر ببناء قاعدة عسكرية في جنوب السودان في وقت نشهد فيه الصراع والحساسيات بين الخرطوم وجوبا وهو ما نفته جنوب السودان.
وأكدت توسوكرمان أن قطر عملت أيضا على بث التوترات في الشارع المصري من خلال نشر الشائعات بأن إسرائيل مولت بناء سد النهضة ووضعت أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها لحمايته، مما يعني تهديدًا مستترًا لمصر. ونفت إسرائيل هذه التقارير، لكن أضرار العلاقات العامة قد حدثت بالفعل ونظريات المؤامرة تطايرت. ولهذه الشائعات قوة أكبر نظرا لاتصالات إسرائيل المتزايدة مع قطر واتفاق الدوحة لتمويل حماس مقابل الهدوء على حدود غزة.
وتابعت أنه وعلاوة على ذلك، وفي عام 2016، بثت قناة الجزيرة مقاطع من كلمة لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل ادعت أنها تعبر عن دعم السد.
وعلى الرغم من عدم ثقة المصريين فيما تبثه قناة الجزيرة لسان حال دويلة قطر والمروجة لمشروعاتها السياسية بالخارج والمعروفة باختلاق الأخبار والتلاعب بالإعلام، إلا أن المصريين اعتقدوا مع ذلك أن هذه الشائعات تثبت أن إسرائيل تقف مع إثيوبيا على حساب مصر.
واختتمت الكاتبة والمحامية الأمريكية المقال بقولها إنه إذا لعبت الولايات المتحدة وإسرائيل دورا لحل أزمة سد النهضة بذكاء، فيمكنهما لعب دور مهم في تبديد الخرافات وتقليل التوترات حول أزمة سياسية يتم تصنيعها جزئيًا. يمكنهم الاستفادة من اتصالاتهم الإقليمية وفطنتهم الاقتصادية والتجارية لتوفير شبكة واسعة من فرص الفوز لجميع المشاركين، مع بعض التنسيق والتفكير، يمكنهم أن يتكاتفوا لمنع التهديد الذي يلوح في الأفق لأزمة عالمية والهجرة الجماعية من مصر والسودان.
إيرينا تسوكرمان محامية حقوق الإنسان وخبيرة في الأمن القومي وتقيم في نيويورك، كتبت على نطاق واسع عن الجغرافيا السياسية والسياسة الخارجية الأمريكية لمجموعة متنوعة من المنشورات الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من المنشورات الدولية.
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