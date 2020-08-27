فورين بوليسي تؤكد تجميد جزء من المساعدات الأمريكية بسبب إفسادها مفاوضات سد النهضة.. أفريكا انتليجنس: أديس أبابا تتمنى خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية لتماطل في توقيع اتفاق ملزم.. وقطر تدعم آبي أحمد

وافق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على خطة لوقف بعض المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب التوسط في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.





ووفقا لمجلة فورين بوليسي الأمريكية التي نقلت عن مسئولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس فإن هذا القرار قد يؤثر على مساعدات الولايات المتحدة إلى إثيوبيا والتي تقدر بـ 130 مليون دولار.





وقال المسئولون إن الولايات المتحدة لم تحدد بعد المبلغ المقرر حذفه من المساعدات المقدمة إلى إثيوبيا، وسط توقعات بأن يقل المبلغ عن 130 مليون دولار.





وأضاف المسئولون أن البرامج ستتأثر من هذا الخفض هي المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكري وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل المساعدة الإنمائية الأوسع.





وتهدف هذه الخطوة إلى محاولات حل المشاكل العالقة بين بين إثيوبيا والدول الأخرى التي تعتمد على مجرى نهر النيل والتي عارضت بناء مشروع السد الضخم المسمى سد النهضة.



