ترامب: هزمنا داعش وقتلنا البغدادي.. والشرق الأوسط كان متوترا قبل أن أصبح رئيسا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إدارته تمكنت خلال فترة رئاسته الأولى من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي واستهداف قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني.





وأضاف ترامب خلال خطاب قبوله الترشيح للرئاسة الأمريكية: "الشرق الأوسط كان متوترًا قبل أن أصبح رئيسًا، و انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران ووفيت بوعدي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة للقدس".





وتابع: "عملنا على تخفيض أسعار الدواء ومولنا جامعات يدرس بها أمريكيون من أصول أفريقية ولاتينية".





واستطرد الرئيس الأمريكي: " جو بايدن عارض قتل سليماني وينظر لصعود الصين باعتباره أمرا إيجابيا، وكان بمقدور الصين وقف انتشار كورونا في بلادنا".





وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصين تدعم بايدن ليصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة، مضيفًا: "مسيرة بايدن عبارة عن سلسلة من الخيانات والأخطاء الفادحة".







