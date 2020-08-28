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فن

بمكياج ناعم.. قمر اللبنانية تستعرض جمالها عبر إنستجرام

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:26 ص
قمر اللبنانيه
قمر اللبنانيه
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية قمر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة تخطف الأنظار.

وظهرت،قمر بإطلالة جذابة للكشف عن جمالها ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الناعم، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يكشف جمال إطلالتها.

كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها البني القصير، وتركته منسدلا بين كتفيها بطريقة تخطف الأنظار.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.


فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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