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فن

حكيم يشوق جمهوره لأحدث أغانيه.. صحاب أونطة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:08 ص
حكيم
حكيم
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سعيد فراج
نشر نجم الأغنية الشعبية حكيم، عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، صورة للبوستر التشويقي لأغنيته الجديدة «صحاب أونطة» المنتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، وعلق قائلًا: «صحاب اونطة .. قريبًا». 
ومن المقرر أن يطرح حكيم، أغنية "صحاب اونطة" نهاية الشهر الجاري، بعدما انتهى مؤخرا المخرج حسام الحسيني من تصويرها. 

وكان محمود الشيخ، قد شارك كمنتج فني لعدد من الكليبات منها "مشربتش من نيلها" و" بحبك يا أمي" لشيرين عبد الوهاب ، و"ويلي" لمحمد منير، و"الملك" و"نمبر وان" و"تيك توك" لمحمد رمضان" .

وعمل في عدة أفلام كمنتج فني، مثل "كازابلانكا" و"البدلة" و"تصبح علي خير" و"آخر ديك في مصر" و"من ٣٠ سنة"، وكانت بداية عمله في" أبوعلي" و"واحد من الناس" و"بوحة" و"ملاكي اسكندرية". 

أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي زيدان ، وإخراج حسام الحسيني. 

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