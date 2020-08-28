حكيم يشوق جمهوره لأحدث أغانيه.. صحاب أونطة

ومن المقرر أن يطرح حكيم، أغنية "صحاب اونطة" نهاية الشهر الجاري، بعدما انتهى مؤخرا المخرج حسام الحسيني من تصويرها.





وكان محمود الشيخ، قد شارك كمنتج فني لعدد من الكليبات منها "مشربتش من نيلها" و" بحبك يا أمي" لشيرين عبد الوهاب ، و"ويلي" لمحمد منير، و"الملك" و"نمبر وان" و"تيك توك" لمحمد رمضان" .





وعمل في عدة أفلام كمنتج فني، مثل "كازابلانكا" و"البدلة" و"تصبح علي خير" و"آخر ديك في مصر" و"من ٣٠ سنة"، وكانت بداية عمله في" أبوعلي" و"واحد من الناس" و"بوحة" و"ملاكي اسكندرية".



