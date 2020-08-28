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ديني

نص خطبة الجمعة في 80 ألف مسجد بعد عودتها.. صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:27 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمد شحتة
خصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: (الأمل حياة) مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

وشددت وزارة الأوقاف، ألا  يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مؤكدة على ثقتها  في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

ومن جانبه وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية في كل مديرية برئاسة مدير المديرية استعدادا لاستقبال خطبة الجمعة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بعودتها.

وأكد الوزير على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: "الأمل  حياة".
نص خطبة الجمعة في 80 ألف مسجد بعد عودتها.. صور
نص خطبة الجمعة في 80 ألف مسجد بعد عودتها.. صور
نص خطبة الجمعة في 80 ألف مسجد بعد عودتها.. صور
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