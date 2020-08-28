AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 10 ملايين جنيه مستحقات 570 عاملا غادروا الأردن

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:51 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 570 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية 

 وقد بلغت المستحقات 622 ألفا و419 دولارًا ،أى ما يعادل 9 ملايين و927 ألفا و583 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن ، ناشد  فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن .

 وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة :





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول جثمان مصري توفي طبيعيا بالأردن.. اليوم

الأردن: العمالة الوافدة والقانونية لن تغادر إلا باختيارها وضمانات لاستلام مستحقاتها من الضمان الاجتماعي

بالأسماء.. تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات 133 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة للصرف فورا

بالأسماء.. تحويل 8 ملايين جنيه مستحقات 339 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة للصرف فورا

القوى العاملة: صرف 208 آلاف جنيه مستحقات عمالية وإعادة 15 عاملا لعملهم بالأردن

بالاسماء.. القوى العاملة: تحويل 9.5 مليون جنيه مستحقات 348 مصريا غادروا الأردن

ترشيحاتنا

لتهدئة الشارع الرياضي.. مجدي عبد الغني يطالب بإغلاق قناتي الأهلي والزمالك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

حكاية شارع.. حسن مأمون إمام وقاضي وشيخ للأزهر توفي عام حرب أكتوبر

قطع المياه عن بعض المناطق بـ مدينة نصر اليوم.. تعرف على الأماكن

أشخاص يجوز لهم ترك صلاة الجمعة في المسجد.. تعرف عليهم

عثر على لحمها في أمعائه.. دب أسود يهاجم سيدة حتى الموت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. ريهام حجاج تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

جمعت بين رولز رويس ومرسيدس.. سعر أغلى سيارة صينية فخمة | صور

باللهب الأزرق.. شاهد سيارة باتمان الجديدة 2021 | فيديو