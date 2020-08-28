بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 10 ملايين جنيه مستحقات 570 عاملا غادروا الأردن

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 570 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية





وقد بلغت المستحقات 622 ألفا و419 دولارًا ،أى ما يعادل 9 ملايين و927 ألفا و583 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.





وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن ، ناشد فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن .





وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.





وفيما يلي الأسماء المستحقة :



















