الداخلية تضبط رأس الأفعى.. تفاصيل العمليات الإرهابية المسؤول عنها محمود عزت

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط القيادى الإخوانى محمود عزت فى مكان اختبائه بمنطق التجمع الخامس بالقاهرة.





وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الاخواني الهارب / محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابية من احدى الشقق السكنية بمنطقه التجمع الخامس بالقاهره الجديدة مؤخرا وكرًا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.





تم عقب استأذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة الشقة المشار اليها وضبط الاخواني المذكور وقد اسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الالي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.





ويعد القيادي الارهابي المذكور هو المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الاخواني الإرهابي والمشرف على ادارة العمليات الارهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ضبطه والتي كان ابرزها مايلي :

• حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد/ هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سياره مفخخه والتي اسفرت عن اصابة ٩ مواطنين خلال عام ٢٠١٥.

• حادث اغتيال الشهيد العميد/وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام ٢٠١٥.

• حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب / عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام ٢٠١٦.

• حادث تفكير سيارة مفخخه امام معهد الاورام خلال شهر اغسطس عام ٢٠١٩ والتي اسفرت عن مصرع ٢٠ مواطن واصابه ٤٧.

- اضطلاعه بالاشراف على كافة أوجه النشاط الاخواني الارهابي ومنها :

• الكتائب الالكترونية الاخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الاخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

• توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته كذا اضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها في الاساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية .

- يشار الى ان المذكور محكوم عليه غيابيا في العديد من القضايا على النحو التالي :

• الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٥٨ جنايات قسم اول مدينة نصر (تخابر)

• الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٣ جنايات قسم اول مدينة نصر (الهروب من سجن وادي النطرون)

• المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٦١٨٧ جنايات قسم المقطم (أحداث مكتب الارشاد).

• المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٥١١٦ جنايات مركز سمالوط (أحداث الشغب والعنف بالمنيا).

ومطلوب ضبطه واحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الارهابية وتحركات التنظيم الارهابي .

- تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات .





وأكدت وزارة الداخلية على الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.





ويأتي ذلك استمرارا لجهود وزاره الداخلية في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الاخوانية الهاربة التي تتولى ادارة التنظيم الاخواني على المستويين الداخلي والخارجي .