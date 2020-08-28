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مرأة

متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:01 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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هاجر هانئ
أعتادت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على مشاركة متابعيها بأبرز الإطلالات و الصور التي تظهر بها خلال مشاركتها في مختلف المناسبات سواء المهرجانات أو السهرات.

أطلت سوزان نجم الدين على جمهورها بمجموعة متنوعة و مختلفة من الإطلالات التي جمعت بين الفخامة و الأناقة، فهي تحرص على أختيار التصميمات الملفتة و الغير تقليدية.

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تعتمد سوزان نجم الدين على اختيار تصميمات فساتين السهرة ذات الطابع الجرئ إلي حد ما كما تتميز فساتينها بأنها مصنوعة من الأقمشة القيمة ذات التطريزات و النقوشات الخلابة.

تلفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الأنظار بتسريحات الشعر المتنوعة و الجديدة فتظهر بالكيرلي و الأنسيابي و المموج المتناسق مع وجهها كما تعتمد على صيحات المكياج الصاخب في الكثير من الأحيان مما يكشف عن جمال ملامحها...


متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين
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