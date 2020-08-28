متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين

أعتادت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على مشاركة متابعيها بأبرز الإطلالات و الصور التي تظهر بها خلال مشاركتها في مختلف المناسبات سواء المهرجانات أو السهرات.





أطلت سوزان نجم الدين على جمهورها بمجموعة متنوعة و مختلفة من الإطلالات التي جمعت بين الفخامة و الأناقة، فهي تحرص على أختيار التصميمات الملفتة و الغير تقليدية.





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تعتمد سوزان نجم الدين على اختيار تصميمات فساتين السهرة ذات الطابع الجرئ إلي حد ما كما تتميز فساتينها بأنها مصنوعة من الأقمشة القيمة ذات التطريزات و النقوشات الخلابة.





تلفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الأنظار بتسريحات الشعر المتنوعة و الجديدة فتظهر بالكيرلي و الأنسيابي و المموج المتناسق مع وجهها كما تعتمد على صيحات المكياج الصاخب في الكثير من الأحيان مما يكشف عن جمال ملامحها...







