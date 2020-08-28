دواء للقطط قد يشفي مرضى كورونا.. ما القصة؟

في دراسة غريبة من نوعها، أعلن العلماء إنهم توصلوا إلى أن أحد الأدوية الخاصة بالقطط قد يحمي الناس من فيروس كورونا .





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تصنيع دواء GC376 لعلاج القطط من مرض يسمى التهاب الصفاق المعدي القطط، والذي يبدأ في الأمعاء ويمكن أن ينتقل إلى الدماغ ويكون قاتلًا.





يحدث التهاب الصفاق المعدي بسبب نوع آخر من فيروس كورونا، لكن التجارب المعملية للعلماء أظهرت أنه يمكن أن يقضي على الخلل الذي يسبب الإصابة بـ كوفيد-19.





لم يتم اختبار هذا الدواء على البشر حتى الآن، لكن الباحثين قالوا إن حقيقة أنه يعمل كمضاد للفيروسات ضد فيروسات كورونا دليل كاف لدفعه إلى التجارب السريرية - ودعوا إلى البدء في تجربته، و لا يوجد حاليًا دواء يمكنه علاج أو حماية الأشخاص من كوفيد-19.





وحتى الآن لم يثبت إلا عقار واحد فعاليته ضد الإصابة بكورونا، وهو الديكساميثازون، الذي يحد من خطر الوفاة لدى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، و تحسنت معدلات الوفاة منذ بداية الوباء حيث أصبح الأطباء يفهمون المزيد عن المرض، لكن الدواء الذي يمكن أن يوقف نشاط فيروس كورونا سيكون الحل لإنقاذ آلاف الأرواح حول العالم.





تضيف الدراسة المزيد من الأدلة على أنه يمكن استخدام دواء القطط ضد فيروس كورونا، حيث تقدمت إحدى الشركات المصنعة - Anivive - بالفعل إلى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لاختباره كعلاج لـ كوفيد-19 على البشر.



