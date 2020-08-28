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محافظات

العليمي مسجد تاريخي يرجع تاريخه إلى الخديو إسماعيل.. تعرف على قصته

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:53 م
مسجد العليمى
مسجد العليمى
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إبراهيم الهوارى
تشتهر محافظة القليوبية بالعديد من المساجد التاريخية والتى يقصدها عدد كبير من المصلين لأداء الصلاة بها، خاصة بعد إعادة فتح المساجد بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية فى غلق المساجد حفاظا على حياة المصلين وتجنب الإصابة بالفيروس.


ويعد مسجد العليمى بمدينة طوخ أحد أشهر المساجد بالمحافظة حيث ترجع بعض عناصره إلى العصر العثماني والبعض الآخر للعصر المملوكي ولكن طبقا للكتابة التي وجدت على باب المنبر ما يدل على إنشاء هذا المسجد في عهد الخديوي إسماعيل خامس ملوك أسرة محمد علي وابن إبراهيم باشا بن محمد علي من 1863- 1879 م.

وقال محمد حامد أحد شباب مدينة طوخ ان مسجد العلمى يشهد أكبر تجمع للمصلين خاصة يوم الجمعة وفى أوقات شهر رمضان الكريم كما تقام بهما العديد من حلقات الدروس الدينية ومسابقات حفظ القرآن الكريم للأطفال والتي يتم خلالها يوميا عمل مسابقة بما تم حفظه وتكريم الفائزين من الأطفال.

وأشار حامد إلى أن مسجد العلمى كان مغلق هذا العام بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من هذا الوباء الذى انتشر واجتاح العالم.

واضاف ان مدينة طوخ يوجد بها ايضا العديد من المساجد التاريخية منها مسجد العمرى والذى أقامه الخديوى عباس حلمي الثانى عام 1898م وهو نجل الخديوي توفيق ويقال أن اسم العمرى مشتق من اسم أحد أصحابه الذين قدموا إلى مصر مع عمرو بن العاص أثناء فتح مصر.

كانت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، قد نظمت حملات نظافة وتعقيم موسعة استعدادا لعودة صلاة الجمعة بمساجد المحافظة وفق للضوابط والإجراءات التى أعلنتها الوزارة.


وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية إنه سيتم فتح 1223 مسجدا من أكبر المساجد بالمحافظة كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة اليوم .

واشار وكيل وزارة الأوقاف الى أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم مضيفا أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.
وأوضح أنه تم تخصيص غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد والتنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والتشديد على عدم السماح بحدوث أي نوع من أنواع المخالفات والتي قد تتسبب في إغلاق المسجد مرة أخرى.
العليمي مسجد تاريخي يرجع تاريخه إلى الخديو إسماعيل.. تعرف على قصته
العليمي مسجد تاريخي يرجع تاريخه إلى الخديو إسماعيل.. تعرف على قصته
العليمي مسجد تاريخي يرجع تاريخه إلى الخديو إسماعيل.. تعرف على قصته
العليمي مسجد تاريخي يرجع تاريخه إلى الخديو إسماعيل.. تعرف على قصته
العليمي مسجد تاريخي يرجع تاريخه إلى الخديو إسماعيل.. تعرف على قصته
العليمي مسجد تاريخي يرجع تاريخه إلى الخديو إسماعيل.. تعرف على قصته
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