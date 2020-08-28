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برلمان

سحر طلعت مصطفى تدعو لوضع خارطة طريق للسياحة الميسرة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:28 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد
قالت النائبة سحر طلعت مصطفي، إن السياحة الميسرة أصبحت ضرورة هامة للمقاصد السياحية، مشيرة إلي وجود ما يقرب من مليار شخص حول العالم من كبار السن و ذوي الهمم و النساء الحوامل، بما يمثل 10% من حركة السفر الدولية يسافرون حول العالم، قبل القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، و يتميزون بولائهم للمقاصد السياحية وتكرارهم للزيارة.

وأضافت النائبة في تصريحات صحفية، أن معدل إنفاقهم يزيد عن معدل إنفاق السائح العادي بنسبة تتراوح بين 20-30 %، موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات في ذلك الطريق بالفعل مثل المسار الخاص بالمكفوفين في المتحف المصري بالتحرير، كذلك معبد الكرنك الذي يعد أول معبد مجهز لاستقبال ذلك النمط من السياحة.

وأكدت أن الأمر يتطلب وضع خارطة طريق تتم بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تضمن تجهيز كافة المشروعات الترفيهية والسياحية ، و المقاصد الأثرية لاستقبال ذلك النمط من السياحة و التي يتجاوز عائدها 15 مليار دولار عالميا.

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