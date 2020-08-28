AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بانضمام ميسي إلى نيولز أولد بويز.. صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:30 م
ميسي نجم فريق برشلونة
ميسي نجم فريق برشلونة
Advertisements
محمد السعيد
خرجت بعض جماهير نادي نيولد أولد بويز الأرجنتيني إلى الشوراع للمطالبة بانضمام اللاعب ليونيل ميسي إلى الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كان ميسي أبلغ إدارة برشلونة رسميًا، بأنه لن يكمل عقده مع النادي الممتد حتى صيف 2021. 

ورفعت جماهير نيولد أولد بويز الأرجنتيني لافتات تطالب بانضمام ميسي إلى نادي نيولد أولد بويز، بعد تأكد رحيله عن برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان ميسي لعب في صفوف ناشئين فريق نيولد أولد بويز، قبل الانتقال إلى برشلونة.

يذكر أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، أبرز المهتمين بضم لونيل ميسي.


تظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بانضمام ميسي إلى نيولز أولد بويز.. صور
تظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بانضمام ميسي إلى نيولز أولد بويز.. صور
تظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بانضمام ميسي إلى نيولز أولد بويز.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاوضات متقدمة بين ميسي ومانشستر سيتي

ضحايا ميسي.. 3 نجوم يستفيدون من رحيل «ليو» عن برشلونة

إذلال برشلونة ورحيل ميسي.. أبرز 5 صدمات كروية في موسم كورونا

محمد صلاح والانضمام لـ برشلونة.. رحيل ميسي يفتح الباب للفرعون المصري

تقارير: والد ميسي يصل إلى إنجلترا تمهيدا للتفاوض مع مانشستر سيتي

شاهد.. أول ظهور لـ ميسي بعد رحيله عن برشلونة

ترشيحاتنا

كورونا السبب.. زعيم كوريا الشمالية يأمر بقتل أي شخص على الحدود الصينية

الحكومة: لا صحة للسماح بعقد مؤتمرات واجتماعات رسمية دون قيود أو إجراءات احترازية

من الطفولة لـ الشباب .. 10 صور تكشف عن نور عمرو دياب

4 أحكام بالإعدام والمؤبد.. صحيفة الحالة الجنائية لـ محمود عزت عقب القبض عليه

أخطر قيادات الإرهاب.. سر فشل هروب الإخوانى محمود عزت من مصر..فيديو

لأسباب صحية.. رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم الاستقالة.. تفاصيل

AdvertisementS

إحالة إبراهيم نورالدين ومحمود البنا إلى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى الجونة .. اتحاد الكرة يوضح

بعد رحيل ميسي ومن قبله رونالدو .. 3 مرشحين لاحتلال نجومية الليجا

أخبار الرياضة .. عقوبة على كارتيرون بعد خسارة الزمالك أمام المقاولون .. ساسي مطلوب في الأهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

لتهدئة الشارع الرياضي.. مجدي عبد الغني يطالب بإغلاق قناتي الأهلي والزمالك

قبل التوقيع لـ مانشستر سيتي.. ميسي لـ جوارديولا: تتويجي بالكرة الذهبية لن يتحقق إلا تحت قيادتك

تعرف على آخر تطورات إصابة مصطفي فتحي

أهمها عودة الروح للفريق.. 4 مكاسب للأهلي من الفوز الصعب على الجونة

في ظهور نادر لها.. مهيب عبد الهادي مع زوجته خلال الإجازة الصيفية

بسبب الحكام .. انضباط الجبلاية تفتح تحقيقا مع 4 مسؤولين فى الدورى خلال أيام

بسبب مسابقة الدوري.. الهلال السعودي يؤجل ملف تجديد عقدي الفرج والشهراني

تحليل الدم يحسم الإعلان عن طاقم حكام الأهلي والمصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. لطيفة تخطف الأنظار بـ إطلالات شبابية أنيقة

مركز تجاري للماشية.. بلدة إفريقية تنعم بخيرات الطبيعة.. شاهد

من الطفولة لـ الشباب .. 10 صور تكشف عن نور عمرو دياب