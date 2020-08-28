تظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بانضمام ميسي إلى نيولز أولد بويز.. صور





كان ميسي أبلغ إدارة برشلونة رسميًا، بأنه لن يكمل عقده مع النادي الممتد حتى صيف 2021.





ورفعت جماهير نيولد أولد بويز الأرجنتيني لافتات تطالب بانضمام ميسي إلى نادي نيولد أولد بويز ، بعد تأكد رحيله عن برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وكان ميسي لعب في صفوف ناشئين فريق نيولد أولد بويز، قبل الانتقال إلى برشلونة.





يذكر أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، أبرز المهتمين بضم لونيل ميسي.







خرجت بعض جماهير نادي نيولد أولد بويز الأرجنتيني إلى الشوراع للمطالبة بانضمام اللاعب ليونيل ميسي إلى الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.