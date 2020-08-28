كوفيد 19 قد يصبح خامسها.. أستاذ فيروسات: 4 سلالات من عائلة كورونا تهاجم البشرية سنويا

كشفت د.إيمان مرزوق أستاذة علم الفيروسات بجامعة القصيم بالسعودية؛ أن هناك احتمالية كبيرة لأن يتحول فيروس كورونا إلى ضيف سنوي على البشرية.





وأوضحت مرزوق الحاصلة على دكتوراه من جامعة براليم فى الانفلونزا شديدة الضراوة لـ صدى البلد أن هناك أربع سلالات من فيروس كورونا تتعرض لهم البشرية بشكل سنوي دون أن نشعر بخطورتهم نظرا لأنهم أقل شراسة من كيوفيد 19 .





وحول الظروف الملائمة لعودة فيروس كورونا كضيف دائم كشفت أستاذ علم الفيروسات أن هناك عوامل قد تساعد على ذلك أهمها انخفاض درجات الحرارة أو وجود جو قارس البرودة.





كما يمكن أن يحدث ذلك عن طريق قيام الفيروس بتغيير نفسه والتحور وحدوث طفرات جينية بداخله، وهو أمر تزيد احتمالات فى المناطق قارسة البرودة مثل أوروبا ، أمريكا ، روسيا لافتة أن هذه المناطق معرضة بشكل أكبر للموجة الثانية من كورونا عكس البلاد مرتفعة الحرارة خصوصا مع عودة موسم الأنفلونزا بشكل عام.



