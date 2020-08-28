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محافظات

استرداد 100 فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوي بالمنيا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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ايمن رياض

أعلنت الوحدة المحليه لمركز ومدينة المنيا استرداد ١٠٠ فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى بقرية صفط الغربية وإزالة السور المحيط بها، ضمن استرداد حق الشعب.

وقال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إن أحياء شمال ووسط المدينة واصلت حملات النظافة ورفع التراكمات من المخلفات، كما كما واصلت القري أعمال النظافة ورفع ما يقارب من ١٥٠ طن من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرى والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
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وشنت الوحدة المحليه حمله لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان بقرية نزلة حسين، ضمن الدور المجتمعي للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وحملة لرفع الاشغالات والتخلص الآمن من الحيوانات النافقة 

كما قامت الوحدة المحلية للبرجاية بتنفيذ حملة نظافة مكثفة بقريتي البرجايه ودماريس وصيانة كشافات الانارة و تم رفع وازالة الإشغالات المتواجدة بالمرسي علي كورنيش النيل والتخلص الأمن وذلك بدفن الحيوانات النافقة المتواجدة بطريق مصر القاهرة الزراعي .
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