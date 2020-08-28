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رياضة

برنامج علاجي لحازم إمام فى الزمالك

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
وضع الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامج علاجي لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة القادمة. 

وكان حازم إمام تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب أمس في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

وخسر الزمالك من المقاولون العرب ثنائية لويس ادوارد ومحمد عصام مقابل هدف سجله أشرف بن شرقى .

ويستعد الزمالك  لمواجهة نظيره إنبي الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ٢٣ من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعتمد كارتيرون على محمد عبدالغنى فى الجبهة اليمنى خلفا للمصاب حازم إمام.
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