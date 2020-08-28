بملابس محتشمة.. عائشة بن احمد بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

نشرت الفنانة عائشة بن احمد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وظهرت عائشة بن أحمد، بجيب جذابة باللون الأسود ومطعمة باللون الذهبي، ومرتديه معها قميصا جذابا باللون الأبيض الأنيق.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عائشة بن أحمد في الماكياج على اللون البنى للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.
كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي القصير لتتناسب مع ظهورها الجذاب.
وارتدت مجموعة من الأكسسوارات الجذابة لإكمال ظهورها
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