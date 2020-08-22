تعرف على مواصفات فتى أحلام عائشة بن أحمد

تحدثت الفنانة عائشة بن أحمد عن مواصفات فتى أحلامها وذلك خلال استضافتها مع الإعلامي رامي رضوان في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc والمذاع عبر قناة dmc.





وعددت عائشة بن أحمد مواصفات فتى أحلامها خلال حوارها مع رامي رضوان قائله: "صريح، دمه خفيف، مثقف".





وأضافت :" أن طولها 174، وأن الفوبيا التي تتعرض لها هي الأماكن الضيقة والأكلة المفضلة لها السمك بالكسكسي ولا تحب اللحوم وعيبها النسيان ويسبب لها العديد من المشاكل والعدو الوحيد لها النفاق والكذب وتكره اللون البنفسجي.





ونوهت عائشة إلى أن اختياراتها للأعمال دائما ما تكون صعبة، حيث إنها في بعض الأحيان تكون جبانة وخائفة ولا بد من دراسة كل خطوة تقوم بها.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد مشاركتها في فيلم "توأم روحي" والذي تم عرضه بدور عرض السينمات خلال الأيام القليلة الماضية.