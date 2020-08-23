عائشة بن أحمد: حسن الرداد فنان موهوب.. ومريح فى الشغل

عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنان حسن الرداد في فيلم "توأم روحي".

وقالت لـ"صدى البلد" أنها أحبت العمل مع حسن الرداد، لافتة إلى أنه منذ اليوم الأول فى التصوير جعلهم يشعرون أنه أحد أقاربهم.





وأضافت عائشة بن أحمد أن حسن الرداد ممثل موهوب وشاطر، ومريح فى الشغل.

الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته بجانب حسن الرداد، كل من وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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