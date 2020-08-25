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فن

بعد الاطمئنان على توأم روحى .. عائشة بن أحمد تقتحم عالم منى زكى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:48 ص
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
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أحمد إبراهيم
اطمأنت الفنانة عائشة بن احمد على نجاح فيلمها الأخير "توام روحى" والذى شاركت فى بطولته مع حسن الرداد ويعرض حاليا بدور العرض السينما ويحقق إيرادات معقولة فى ظل قرار رئيس الوزراء بقتح السينما بنسبة إشغال 25 %. 

ودفع هذا الأمر عائشة بن أحمد للبدء فى تصوير دورها فى مسلسل "تقاطع طرق" مع الفنانة منى زكى وذلك داخل احدى الاستوديوهات. 

وتقدم عائشة بن احمد فى المسلسل دور شخصية غامضة تكون محور الأحداث وتتطور الشخصية من تطور الأحداث.  

مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن. 
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