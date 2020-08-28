مجتمعنا جديد × جديد.. مبادرة لـ الطفولة والأمومة في المدن الجديدة

قالت الدكتورة سحر السنباطي الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة إنه سيتم تنفيذ مبادرة تحت عنوان "مجتمعنا جديد × جديد" بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية الشريكة، والتي يعمل المجلس حاليا في تقييم أوضاعها وتشكيل وحدات حماية الطفل بها.









وتقوم المبادرة بتنفيذ قوافل طبية وتوعوية حول صحة الأطفال والأمهات ، وكيفية التعامل الآمن مع المشكلات التي يتعرض لها الأطفال والتي تسهم في ترسيخ مبادئ حماية الأطفال من كافة المخاطر التي تحيط بهم ، حيث تتميز هذه المجتمعات بأن أغلب قاطنيها حديثي الزواج.





جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة سحر السنباطي للدورة التدريبية التنشيطية الثانية والتي تعقد بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 28 الي 30 أغسطس الجاري ، لمنسقي ومشرفي لجان حماية الطفولة بالمجلس وأعضاء لجان حماية الطفل بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وبحضورالدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والتي تهدف إلي إستعراض مهام وواجبات العاملين بمنظومة حماية الطفل ، وآليات التشبيك بين الهيئات والجهات المختلفة.





وأعلنت الأمين العام أن المجلس بصدد إعداد دليل موحد للتوعية بقضايا الطفولة والأمومة يتضمن كيفية تعامل الأسر والمتعاملين مع الأطفال علي المستوي الصحي والتعليمي والثقافي والنفسي والإجتماعي ، علي أن يراعي البعد الجفرافي والثقافات المختلفة في المجتمع المصري ، ويجيب علي كل التساؤلات التي تساهم في التنشئة السليمة للطفل من واقع الحالات التي تتعامل معها لجان حماية الطفولة علي مستوي الجمهورية ومن خلال البلاغات والمشكلات التي يتلقاها خط نجدة الطفل 16000 ، حول الظواهر السلبية التي يتعرض لها الأطفال ، لأننا نعلم جميعاَ أن الوقاية خير من العلاج والتوعية هي حجر الأساس للتنمية ، وسوف يتم إسناد مهمة تطبيق هذا الدليل إلي وحدات حماية الطفولة العامة والفرعية بمشاركة كافة الجهات المعنية حكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.





وأوضحت سحر السنباطي أن المجلس يعمل حاليا علي تطوير آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 وإضافة قنوات تواصل وابلاغ جديدة مثل خدمة " واتس آب علي رقم 01102121600 " تيسيرا علي المواطنين والأطفال الراغبين في التواصل مع المجلس ، وجاري تطوير الموقع اللإلكتروني للمجلس ليعمل علي التوعية بحماية الأطفال من الإنتهاكات والممارسات الضارة التي يتعرضون لها ، بالإضافة إلي الأطفال المفقودين والذي سيكون متاحًا قريبا للمواطنين ، كما يتم العمل علي إنشاء تطبيق " نبتة مصر " والذي سيوفر المعلومات حول الأنشطة التي يقوم بها المجلس ، لتقديم الدعم والرعاية والحماية للاطفال علي مستوي الجمهورية بما يتفق مع رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي ومواكبة التقدم التكنولوجي ، ونأمل علي نشر هذه القنوات من خلال لجان الحماية والجهات الشريكة لتصل إلي القري والنجوع لنتمكن من رصد المشكلات التي يتعرض لها الأطفال وخاصة الأطفال المهمشين.



