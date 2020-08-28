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ديني

محافظ الوادي الجديد يشهد صلاة الجمعة ويشيد بالتزام المواطنين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:45 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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محمود ضاحي
أدى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صلاة الجمعة اليوم  بمسجد المجمع الإسلامي بالخارجة، مشيدًا بالتزام المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبحضور محمود شاهين مدير المديرية والذي أكد  التزام جميع مساجد المحافظة بالضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية ، موضحا أنه لم يتم رصد أي مخالفات بمساجد المحافظة ، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف .

أكد الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة.

وقال  جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة، إنه لا توجد مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية ، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة .

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