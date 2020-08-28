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ثقافة

ورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:02 م
ورش فنية متنوعة بثقافة
ورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية
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طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "الفهرسة الموضوعية" تناولت التعريف بالفهرسة الموضوعية، وأهدافها، والعوامل التى تؤثر فى اختيار رؤوس الموضوعات، وخطوات القيام بها وأشكال التفريعات فى رؤوس الموضوعات والإحالات ومصادر التعرف عليها، بجانب ورشة كروشية بنادي المرأة. 

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة القناطر الخيرية عرضا فنيا بقيادة المايسترو إيمان الجميل، تم خلاله تقديم باقة متنوعة من الأغاني منها "ودارت الأيام" بصوت نجوى الشافعي، و"ناسي هواك" بصوت إيمان أحمد، وأغنيتان للفنان أحمد سالم "حبيت بلدي، وياصبية" وأخيرا غناء جماعي للأغنية الوطنية "أغلى أسم في الوجود".

وفي إطار النشاط أونلاين، قدمت مكتبة كفر طحلة، ورشة عمل ورود للزينة باستخدام المناديل الورقية، كما أعد بيت ثقافة سنديون، ورشة إعادة تدوير لعمل برواز من علب الكارتون، وبثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي لقصة "الأرض تعلمنا" تأليف فريد محمد، تقوم على فكرة أن كل شيء مخلوق بقدر، الشمس والقمر والنبات والحشرات، ولكل مخلوق دور محدد في النظام البيئي. 

بينما قدم قصر ثقافة كفر شكر ورشة حكي عن الهجرة النبوية الشريفة قدمت خلالها معلومات بسيطة للأطفال حول أسباب ونتائج الهجرة، وفي مكتبة أكياد دجوى نفذت ورشة حكي بعنوان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بجانب ورشة رسم حر للأطفال.
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