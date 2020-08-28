شهيد جديد من الجيش الأبيض.. تفاصيل استشهاد طبيب الجراحة بمستشفى زفتى بـ كورونا

أعلن الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفي زفتي العام عن نعيه "محمد عبد الهادي " طبيب الجراحه لوفاته بسبب إصابته بفيروس كورونا مشيرا ان الطبيب الراحل نال رحله علاج ضد الفيروس اللعين عقب عودته من رحله العمل خارج مصر بالمملكه العربيه السعوديه .





كما كشف الجوهري عن إصابته خلال أسابيع الماضيه ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد رحله علاج بغرفه العزل استمرت لأكثر ١٠ ايام متواصله .





من جانب آخر اعلن مجلس نقابه الاطباء بالغربية نعي الطبيب محمد عبد الهادي دنيا استشاري الجراحه العامه لإصابته بفيروس كورونا بعد رحله علاج بأقسام العنايه المركزه بمستشفي زفتي العام .





من جانبه نعي الدكتور جرجس رزق آمين عام نقابة الاطباء بقوله " ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".



