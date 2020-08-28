شهيد جديد من الجيش الأبيض.. تفاصيل استشهاد طبيب الجراحة بمستشفى زفتى بـ كورونا

أعلن الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفي زفتي العام عن نعيه "محمد عبد الهادي " طبيب الجراحه لوفاته بسبب إصابته بفيروس كورونا مشيرا ان الطبيب الراحل نال رحله علاج ضد الفيروس اللعين عقب عودته من رحله العمل خارج مصر بالمملكه العربيه السعوديه .
كما كشف الجوهري عن إصابته خلال أسابيع الماضيه ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد رحله علاج بغرفه العزل استمرت لأكثر ١٠ ايام متواصله .
من جانب آخر اعلن مجلس نقابه الاطباء بالغربية نعي الطبيب محمد عبد الهادي دنيا استشاري الجراحه العامه لإصابته بفيروس كورونا بعد رحله علاج بأقسام العنايه المركزه بمستشفي زفتي العام .
من جانبه نعي الدكتور جرجس رزق آمين عام نقابة الاطباء بقوله " ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".
وجدير بالذكر أن حاله التاهب والطوارئ القصوي سادت علي ١١ قسم عزل بمستشفيات الصحة تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزاره الصحه بالغربية لاستقبال كافة الحالات المصابه والمعزوله بسبب فيروس كورونا.