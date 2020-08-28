AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة تكشف الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:15 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
كشفت دراسة طبية حديثة، عن أن الرجال المسنين، أكثر عرضة لأن يسقطوا ضحية لفيروس كورونا مرض كوفيد-19- أو أن يتوفوا بسببه، مقارنة بنساء من العمر نفسه.

ووفقًا لـ "سكاي نيوز عربية" يشكل هذا التفاوت، حيرة لدى الباحثين، وسط تساؤلات حول السبب الذي يجعل النساء أقل تأثرا بالمرض، مقارنة بالرجال، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وركزت الدراسة الأولى من نوعها، على أداء الجهاز المناعي لدى الجنسين، عند التعرض لعدوى من الخارج.

وأظهرت النتائج أن استجابة الجهاز المناعي لدى الرجل أضعف من استجابة جسم المرأة، عند التصدي لفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19.

وأوردت الدراسة، أن الرجال، ولا سيما الذين تجاوزوا الـ 60 من العمر، يحتاجون أكثر إلى لقاح حتى يحموا أنفسهم من الإصابة بالعدوى.

وأكد الباحث في "جامعة ييل" الأميركية، أكيكو إيواساكي، وهو المشرف على الدراسة، أن الإصابة بالعدوى لا تؤدي إلى الاستجابة المناعية المطلوبة والملائمة لدى الرجل، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تصدع وانشقاق.. تأثير القبض على محمود عزت في الجماعة الإرهابية

قد نشهد موجة ثانية وثالثة.. وزير الصحة الأسبق: فيروس كورونا مازال منتشرًا

بيبهدلني وبيضربني| أم تستنجد باكية على الهواء من قسوة ابنها..شاهد

حاقد على محمد صلاح.. ساديو ماني يرحب بالانتقال لـ برشلونة

رذاذ البول ينقل كورونا.. نصائح بارتداء الكمامة عند استخدام المراحيض العامة

عضو الجبلاية: مباراة الأهلي والمصري في موعدها .. واللجنة الطبية لم تبلغنا بوجود 17 إصابة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احمي نفسكِ.. فيتامين يمنع تكاثر فيروس كورونا في الجسم

أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور

كرمته شرطة بريطانيا.. طفل ينقذ أمه بسيارة إسعاف "لعبة"..صور