دراسة تكشف الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا

كشفت دراسة طبية حديثة، عن أن الرجال المسنين، أكثر عرضة لأن يسقطوا ضحية لفيروس كورونا مرض كوفيد-19- أو أن يتوفوا بسببه، مقارنة بنساء من العمر نفسه.





ووفقًا لـ "سكاي نيوز عربية" يشكل هذا التفاوت ، حيرة لدى الباحثين، وسط تساؤلات حول السبب الذي يجعل النساء أقل تأثرا بالمرض ، مقارنة بالرجال، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".





وركزت الدراسة الأولى من نوعها، على أداء الجهاز المناعي لدى الجنسين ، عند التعرض لعدوى من الخارج.





وأظهرت النتائج أن استجابة الجهاز المناعي لدى الرجل أضعف من استجابة جسم المرأة، عند التصدي لفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19.





وأوردت الدراسة ، أن الرجال، ولا سيما الذين تجاوزوا الـ 60 من العمر، يحتاجون أكثر إلى لقاح حتى يحموا أنفسهم من الإصابة بالعدوى.



