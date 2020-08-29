الإمارات تسعي لتعزيز التعاون المشترك مع المنتدى الاقتصادى العالمى.. تفاصيل

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في اتصال هاتفي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجيه برندي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.





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وتطرق الجانبان إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تداعياته لاسيما الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الدول خاصة على صعيد تبني الفحوص المتقدمة لاكشتاف المصابين بالفيروس.



