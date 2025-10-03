الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني تتواصل واعتداءات جبل الطاهر الأعنف

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب من الجنوب اللبناني، أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم الجمعة سلسلة غارات عنيفة على منطقة جبل علي الطاهر في النبطية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الانفجارات كانت ضخمة وسُمعت في أرجاء الجنوب اللبناني، مشيراً إلى أنّ قوات الاحتلال استهدفت هذه المنطقة ظناً منها أنّها تحتوي على مخازن أسلحة لحزب الله.

وتابع، أنّ الغارات أسفرت عن دمار واسع في الطرق والمنازل، بما في ذلك بلدة كفر رمان والطريق الواصل إلى الخردلي، حيث تم استهداف سيارات ومبانٍ تابعة لمؤسسة جهاد البناء التي تعمل على إعادة الإعمار.

وأوضح، أنّ الجنوب اللبناني يشهد حالياً حالة من الدمار المستمر رغم الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الطرق والمنازل المتضررة من العدوان الإسرائيلي السابق.

وأكد، أنّ هذه الاستهدافات هي الرابعة خلال عشرة أيام على الأقل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مؤكداً أنّه رغم أنّ منطقة جبل علي الطاهر لم تكن مأهولة بالسكان، إلا أنّ حجم الدمار المادي كان كبيراً.

ولفت إلى أنّ بلدة الخيام شهدت تدميراً واسعاً منذ آخر اشتباكات برية، مع استمرار عمليات التفخيخ والتفجير في مواقع متعددة على طول الحدود الجنوبية اللبنانية.

