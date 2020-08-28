بإطلاق الرصاص.. ميليشيات السراج تحتفل بوقف باشاغا عن العمل.. فيديو

احتفلت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج بقرار وقف وزير الداخلية فتحي باشاغا والتحقيق معه.





وبحسب صحيفة "المرصد" احتفلت مجموعات مسلحة تابعة للسراج في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس مرددة هتافات ضد وزير الداخلية المقال فتحي باشاغا.





اقرأ أيضا:





ورددت ميليشات الوفاق هتافات تصف باشاغا بـ "الخائن"، و"عدو الثورة".





وأطلقت المجموعات المسلحة التابعة للسراج النار وسط العاصمة طرابلس احتفالا بقرار إقالة وزير الداخلية.





جاء ذلك بعد إصدار المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بوقف وزير الداخلية، فتحي باشاغا، احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي.





وبحسب القرار، يتم التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.