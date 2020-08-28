الزمالك يصرف 7 ملايين جنيه لـ طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني.. شاهد

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك، صرفوا مبلغ ٧ ملايين جنيه لثلاثي فريق الكرة الأول "طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني" كجزء من مستحقاتهم المتأخرة.





وأكد عمر ربيع ياسين ، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن طارق حامد حصل علي ٣ ملايين جنيه من مستحقاته، ومحمود علاء على ٢.٥ مليون جنيه، فيما حصل عبد الغني على ١.٥ مليون جنيه، من مستحقات عقوده الجديدة.





وكان مسؤولو نادي الزمالك قد نجحوا في تمديد عقود الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني أربع سنوات.





ويواجه الزمالك نظيره إنبي يوم الاحد فى الجولة الـ 23 ، ضمن منافسات الدوري المصري.



