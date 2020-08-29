وزير داخلية ليبيا المقال: موافق على المثول للتحقيق شرط أن تكون جلسة علنية

قال وزير الداخلية المقال من حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية، فتحي باشاغا، إنه موافق على المثول للتحقيق الذي أمر به رئيس الحكومة، فايز السراج، شرط أن تكون جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة.





ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن الوزير المقال قوله: " الشعب الليبي هو مصدر الشرعية وموافق على المثول للتحقيق شرط أن تكون جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة عبر الإعلام".





وأمس الجمعة، أعلن لمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اليوم الجمعة، إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا عن العمل وتحويله للتحقيق الإداري.





وأضاف البيان: "قرر المجلس وقف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشا آغا احتياطيًا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار".



