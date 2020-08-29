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منوعات

ثمنه 8 ملايين جنيه.. بيع أغلى خروف في العالم بسعر خيالي| صور

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:22 ص
أغلى خروف
أغلى خروف
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عزة عاطف

أثار خروف «الجوهرة المزدوجة» الأمريكي الجدل بعد الكشف عن سعره الذي وصل إلى ما يقرب من 8 مليون جنيه مصري، ليتم تصنيفه كأغلى خروف في العالم.

 

بلغ سعر الخروف «دابل دياموند» البالغ من العمر 6 أشهر، 489 ألف دولار أي ما يقرب من 8 مليون جنيه مصري.

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حطم الخروف الرقم القياسي لأغلى خروف في العالم بعدما تم بيعه في مزاد علني باسكتلندا لمجموعة من مربي الخراف من أجل استخدامه في تلقيح نعاج ثمينة.

 

تخطى سعر الخروف من سلالة "تيكسل" سعر سيارة فيراري أو ساعة رولكس، وقد تمت تربية الخروف الثمين على يد عائلة صغيرة داخل مزرعة صوف في شيشاير ببريطانيا.

 

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست فقد فاق ثمن الخروف الرقم الذي بيع به خروف سابق في نفس المزاد عام 2009 مقابل 293 ألف دولار، وقد سجلت الخرفان هذه الأرقام نتيجة لبيعها في موسم التزاوج.

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