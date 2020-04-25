ضائع منذ 7 سنوات.. خروف يظهر فجأة بعدما اختفى في حرائق الغابات| صور

عثرت راعية أغنام على خروفها المفقود منذ فترة طويلة بعد 7 سنوات من اختفائه في عام 2013 حيث اشتعلت حرائق الغابات الضخمة في جزيرة تسمانيا الأسترالية تعني أن الأغنام مما أجبر الأغنام على ممارسة "التباعد الاجتماعي" مبكرًا.





وحاليًا بعد 7 سنوات وخلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، تم العثور على الخروف بريكلز وعلى جسده كمية غزيرة من الصوف تشبه في شكلها ارتداء الخروف لمعطف كبير.





وجدت الراعية «أليس جراي» الخروف أمامها فجأة داخل أرض المزرعة يوم الجمعة العظيمة أثناء حفل شواء عائلي، وهو ما أثار دهشة الجميع وفقًا لصحيفة مترو.





وأوضحت أليس: "عندما رأيناه صرخنا من المفاجأة، ما هذا؟ كم هو ضخم!"، لذا قررنا قطع الصوف الغزير من أجل جمع الأموال للاجئين الذين يعانون خلال أزمة فيروس كورونا Covid-19.





تقول أليس أنه في عام 2013 احترقت "جميع الأسوار" في المزرعة، فاختفت الأغنام "ظننا أنها ربما تكون محاصرة في "كتلة الشجيرات الضخمة" خلف المزرعة وعندما أعيد بناء الأسوار لم تستطع العودة بحسب بي بي سي.





شعرت أليس وعائلتها بوجود حركة غريبة دائمًا خلف سور المزرعة، فقاموا بتركيب بعض الكاميرات الليلية لمعرفة ما إذا كان هناك أي غزال شارد في الجوار، لكنهم تفاجئوا بـ كرة الصوف الضخمة تلك ( الخروف) يأتي وينظر إلى العدسة.



