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رياضة

تأكد غياب ثلاثي المقاولون العرب عن مباراة الجونة بالدوري

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:01 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
تأكد غياب محمد عصام، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون، وفادي نجاح مدافع ذئاب الجبل، عن مباراة فريقهما أمام الجونة، والتى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز وذلك بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الزمالك والتى فاز بها المقاولون بهدفين مقابل هدف.

و تحوم الشكوك حول مشاركة طاهر محمد طاهر، والذى يخوض فترة تأهيل من الإصابة فى العضلة الأمامية والتى تعرض لها قبل استئناف النشاط الكروى بعد توقف كورونا، ويفضل الجهاز الفنى عدم المجازفة باللاعب حتى لا تتفاقم إصابته، ومن المرجح أن يبدأ طاهر بالمشاركة أمام المصرى فى الجولة 24.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 19 آخرين.

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