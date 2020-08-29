تأكد غياب ثلاثي المقاولون العرب عن مباراة الجونة بالدوري

تأكد غياب محمد عصام، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون، وفادي نجاح مدافع ذئاب الجبل، عن مباراة فريقهما أمام الجونة، والتى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز وذلك بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الزمالك والتى فاز بها المقاولون بهدفين مقابل هدف.





و تحوم الشكوك حول مشاركة طاهر محمد طاهر، والذى يخوض فترة تأهيل من الإصابة فى العضلة الأمامية والتى تعرض لها قبل استئناف النشاط الكروى بعد توقف كورونا، ويفضل الجهاز الفنى عدم المجازفة باللاعب حتى لا تتفاقم إصابته، ومن المرجح أن يبدأ طاهر بالمشاركة أمام المصرى فى الجولة 24.



