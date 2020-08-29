اليوم ختام المعسكر الأول لفراعنة اليد بالغردقة وجارسيا مطمئن لحالة اللاعبين

يختتم اليوم السبت رجال المنتخب الوطني لكرة اليد معسكره الأول بمدينة الغردقة تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأسباني روبيرتو جارسيا المدير الفني والذي إستمر ١٤ يوما إستعدادا لمنافسات بطولة العالم للرجال التي تنظمها مصر خلال الفترة من ١٤ وحتي ٣١ من يناير العام المقبل .





وأدي فراعنة اليد تدريبا صباح اليوم قبل شد الرحال والعودة إلي القاهرة في المساء .





وصرح المهندس نور أبوزيد مدير المنتخب الوطني أن المدير الفني روبيرتو جارسيا ركز خلال المعسكر الأول علي الخطط والجمل الفنية بهدف إستعادة الفكر افني والخططي للاعبين بعد فترة توقف إستمرت أكثر من ستة شهور ومنذ تتويج المنتخب الوطني بلقب بطولة الأمم الإفريقية بتونس أواخر يناير الماضي وذلك بسبب إنشغال اللاعبين بمنافسات الدوري من ناحية وتداعيات فيروس كورونا التي عطلت المنافسات الرياضية في العالم لمدة خمسة شهور متتالية .





وأضاف أبوزيد أن المدرب الأسباني إطمئن علي حالة الللاعبين البدنية والتي كانت تشغله في المقام الأول بعد فترة التوقف إلا أن جميع اللاعبين دون إستثناء ظهروا بحالة جيدة وتفاعلوا مع العملية التدريبية منذ اليوم الأول للمعسكر .





الجدير بالذكر أن قرعة بطولة العالم للرجال في نسختها رقم ٢٧ ستقام بالقاهرة تحت سفح الأهرامات يوم السبت المقبل بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي للسد ورؤساء وفود ٣٢ دولة المشاركة في المونديال والذي ستذيعه علي الهواء مباشرة أكثر من ٤٠ قناة أوروبية وعربية ويشاهده أكثر من مليار ونصف المليار مشاهد حول العالم وفقا لموقع الإتحاد الدولي لكرة اليد .



