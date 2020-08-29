بعد تحدي حسن شاكوش قرار النقابة.. المهن الموسيقية: لا نطارد الخارجين عن القانون وهدفنا الحفاظ على مقدرات الأعضاء

من جانبه أكد المايسترو محمد ابو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية إن العمل النقابي لا يتطلب مطاردة الخارجين على القانون إنما الحفاظ على مصالح ومقدرات أعضاء الجمعية العمومية من مطربين وعازفين داخل جمهورية مصر العربية وهو نطاق عمل النقابة.





وأشار المايسترو الى انه بعدما تردد مؤخرا عبر عدد من المواقع الصحفية التي نكن لها كل تقدير واحترام إلا أنه ومن خلال عدد من الاخبار والتقارير الصحفية افتقدت للمعلومة الصحيحة عن مطاردة نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات ومنعهم من العمل.



وأضاف: نود أن نشير إلى أن العمل النقابي لا يتطلب مثل هذه الأمور وليست من صميم عملنا، حيث إن النقابة ليست جهة منع او مطاردة وانما هي جهة تمنح العضوية او التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية او التصريح عازفا او مطربا.





وأضاف أن المنع مصدره الاساسي القانون ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقًا للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.



