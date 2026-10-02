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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«يا الله بسم الله محمد صلاح».. هتاف الفرعون يتجاوز المدرجات ويجتاح شوارع طرابزون

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تتواصل حالة الحفاوة الكبيرة التي يحظى بها النجم المصري محمد صلاح في مدينة طرابزون التركية، بعدما تجاوزت الهتافات التي تحمل اسمه مدرجات ملعب طرابزون سبور، لتصل إلى شوارع المدينة وحتى عائلات لاعبي الفريق.

وبحسب تقرير نشرته شبكة «فوتوماك» التركية اليوم الجمعة، أصبح هتاف «يا الله بسم الله محمد صلاح» حاضرًا في شوارع طرابزون، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي اكتسبها قائد منتخب مصر منذ انضمامه إلى الفريق.

هتاف صلاح يصل إلى أطفال لاعبي طرابزون

وأشار التقرير إلى أن عددًا من لاعبي طرابزون سبور حرصوا على مشاركة مقاطع عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها أطفالهم وهم يرددون الهتاف الخاص بمحمد صلاح.

وبذلك لم يعد اسم النجم المصري مرتبطًا فقط بجماهير النادي داخل المدرجات، بل أصبح حاضرًا في تفاصيل الحياة اليومية بالمدينة، وفقًا لما أوردته الصحيفة التركية.

وكان هتاف «يا الله بسم الله محمد صلاح» ظهر بقوة منذ وصول اللاعب المصري إلى تركيا، حيث رددته جماهير طرابزون سبور خلال استقباله في إسطنبول، قبل أن يتكرر خلال حفل تقديمه الرسمي بملعب «بابارا بارك»

كما تحولت الهتافات إلى أغانٍ وأهازيج خاصة بصلاح، بعدما أعادت الجماهير صياغة ألحان تركية معروفة وإدخال اسم اللاعب المصري إليها، ليصبح أحد أبرز الأصوات المرتبطة بمدرجات طرابزون خلال الفترة الأخيرة.

محمد صلاح يتحول إلى ظاهرة في طرابزون

ومع استمرار تفاعل الجماهير مع النجم المصري، يبدو أن حضور صلاح في طرابزون تجاوز حدود كرة القدم، بعدما أصبح اسمه جزءًا من الأهازيج المتداولة بين الجماهير وعائلات لاعبي الفريق، في ظل حالة الحماس التي صاحبت انتقاله إلى النادي التركي.

وكان طرابزون سبور أعلن رسميًا تعاقده مع صلاح، قبل أن يحظى اللاعب باستقبال جماهيري حاشد خلال تقديمه، وسط هتافات وتصفيق من آلاف المشجعين.

محمد صلاح طرابزون تركيا طرابزون سبور

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