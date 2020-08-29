المقاومة الفلسطينية لـ إسرائيل: جاهزون للدخول في معركة طويلة الأمد

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، إن المقاومة الفلسطينية أبلغت قيادة الغرفة المشتركة للفصائل، جاهزيتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع إسرائيل ويأتي ذلك مع استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف الإسرائيلية.





وأفادت مصادر في "وحدات البالونات"، أن تطورًا نوعيًا طرأ على عملها خلال اليومين الأخيرين، حيث باتت تطلق البالونات المحملة بالمواد المتفجرة والحارقة بأعداد كبيرة (المئات في الدفعة الواحدة)، إضافة إلى التنسيق بين جميع الوحدات في مختلف المناطق كي تُطلَق البالونات بالتزامن، ما يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحرائق.





وكشفت مصادر في "الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة" أن جميع الأجنحة العسكرية للفصائل أبلغت قيادة الغرفة جاهزيتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال.





وتتوعد المقاومة بالرد على أي اعتداء على مواقعها، ونفذت ذلك للمرة الثانية بعدما قصف الاحتلال موقعًا جنوب غرب مدينة غزة، حيث قُصفت فورًا سيديروت بستة صواريخ. وبعد إطلاق الصواريخ، شرعت قوات العدو.





إلى ذلك، قالت القناة 13 العبرية، إن إسرائيل عرض عبر الوسطاء، مساعدة غزة في مواجهة جائحة كورونا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.





وأفادت القناة، بأن العرض الإسرائيلي يشمل وقف إطلاق الصواريخ مقابل المساعدة في مواجهة وباء كورونا في غزة.





كما ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، أن مسؤولا سياسيا كبيرا قال لها إنه إن "لم نتوصل إلى حل مع حماس فسنقدم على جولة تصعيد".