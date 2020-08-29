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رياضة

الأهلي في ضيافة المصري بالدوري الممتاز اليوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:47 ص
الأهلي ضد المصري
الأهلي ضد المصري
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محمد السعيد
يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره المصري، اليوم، السبت، في تمام الثامنة والنصف مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري.

في المقابل يطمح المصري في مداوة جراحه بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، والابتعاد عن شبح الهبوط.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدروي الممتاز برصيد 59 نقطة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 15 بـ 21 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الإنتاج الحربي مع طلائع الجيش، وأسوان مع بيراميدز.
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