الهلال يسعى لحسم لقب الدوري السعودي أمام الحزم.. الليلة





ويسعى الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لحسم لقب الدوري السعودي رسميا، قبل جولتين من انتهاء المسابقة.





في المقابل يطمح الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم، للحفاظ على حظوه في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الحزم في المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد بـ 27 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري السعودي، العدالة مع الرائد، ضمك مع أبها، النصر مع الفيحاء.

يحل فريق الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره الحزم، اليوم، السبت، في تمام الثامنة إلا ثلث مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري السعودي.