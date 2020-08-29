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رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقناة الناقلة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:44 ص
الأهلي ضد المصري
الأهلي ضد المصري
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محمد السعيد
يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره المصري، اليوم، السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي والمصري في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت، بتعليق مؤمن حسن.

الأهلي ضد المصري:

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لقطع خطوة جديدة  نحو التتويج بلقب الدوري.

في المقابل يطمح المصري في مداوة جراحه بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، والابتعاد عن شبح الهبوط.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدروي الممتاز برصيد 59 نقطة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 15 بـ 21 نقطة.

مباريات آخرى في مسابقة الدوري:

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الإنتاج الحربي مع طلائع الجيش، وأسوان مع بيراميدز.
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