3.5 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يكشف عن ميزانية معهد بحوث الإلكترونيات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الصناعات الهندسية والإلكترونية والصناعات المعدنية والخشبية منتشرة في مناطق "أسيوط، والأقصر الجديدة، وشرق بورسعيد"، وتأهيل الشباب فى تلك المناطق مرتبط بسوق العمل.





وأضاف وزير التعليم العالى، أثناء كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن الوزارة لم تكتفِ بمجال التعليم العالى فى مجالات الجامعات بل يتم الانتهاء حاليا فى مجال البحث العلمى، والانتهاء من معهد بحوث الإلكترونيات بتكلفة 3.5 مليار جنيه.





وأكد وزير التعليم العالى، أن معهد بحوث الإلكترونيات الذى يعد واحدا من التكنولوجيا الخاصة بعلوم الإلكترونيات يضع مصر بترتيب متقدم بخريطة البحث العلمى والإلكترونيات.





وتابع أنه يتم الانتهاء حاليا من مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والذي يعد منارة لتجميع الأقمار الصناعية فى الوطن العربى بالاتفاق مع كبرى الشركات البحثية فى مجال تكنولوجيا وصناعة الفضاء.





جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم، السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.



