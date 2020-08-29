AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

3.5 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يكشف عن ميزانية معهد بحوث الإلكترونيات

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:22 م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الصناعات الهندسية والإلكترونية والصناعات المعدنية والخشبية منتشرة في مناطق "أسيوط، والأقصر الجديدة، وشرق بورسعيد"، وتأهيل الشباب فى تلك المناطق مرتبط بسوق العمل. 

وأضاف وزير التعليم العالى، أثناء كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن الوزارة لم تكتفِ بمجال التعليم العالى فى مجالات الجامعات بل يتم الانتهاء حاليا فى مجال البحث العلمى، والانتهاء من معهد بحوث الإلكترونيات بتكلفة 3.5 مليار جنيه. 

وأكد وزير التعليم العالى، أن معهد بحوث الإلكترونيات الذى يعد واحدا من التكنولوجيا الخاصة بعلوم الإلكترونيات يضع مصر بترتيب متقدم بخريطة البحث العلمى والإلكترونيات. 

وتابع أنه يتم الانتهاء حاليا من مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والذي يعد منارة لتجميع الأقمار الصناعية فى الوطن العربى بالاتفاق مع كبرى الشركات البحثية فى مجال تكنولوجيا وصناعة الفضاء. 

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم، السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: انتظام امتحانات 40 ألف طالب في 80 كلية ب 18 جامعة في أنحاء الجمهورية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالي ملفات عمل الوزارة.. انتظام أعمال امتحانات طلاب السنوات النهائية في 18 جامعة و٨٠ كلية

بعد موافقة الرئيس على التجديد له.. تاريخ إنجازات حافل لـ محمد القوصي في مجال الفضاء

ترشيحاتنا

مدرب تونسي: هدف مروان محسن بالجونة خطأ ثلاثى والـ var بدون جدوى في الدوريات العربية

ألقاها المجرم في النهر.. عظام بشرية في أكياس سوداء تكشف عن جريمة قتل

مش عاوزين نسيب حد يأثر على فكر الناس ومتنسوش تأثير كورونا.. السيسي يوضح موقف الدين العام لـ مصر

فرجاني ساسي يطمئن جماهير الزمالك.. شاهد

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت 29-8-2020

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان